В Севастополе поврежден большой десантный корабль и подлодка, – ГУР

В России заявили, что в результате ночной атаки по Севастополю были повреждены два корабля Черноморского флота. В украинской разведке подтверждаются поражения российских судов.

Информацию подтвердили источники 24 Канала в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Говорится о поражении большого десантного корабля и подводной лодки.

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В результате удара также повреждено оборудование судоремонтного завода

В то же время в ГУР не уточнили, о каком именно типе судов говорится.

Источники в разведке информируют, что кроме плавсредств, в результате удара есть повреждение судоремонтного завода им. С. Орджоникидзе в Севастополе, в том числе оборудования.

Отметим, что в сети пишут, что якобы был поражен большой десантный корабль "Минск" и дизель-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону". В результате удара они вспыхнули. Оба судна находились на ремонте в сухом доке. Однако эта информация требует подтверждения.

Взрывы в Севастополе: подробности

Ночью 13 сентября оккупированный Россией Севастополь подвергся комбинированной атаке. Российское минобороны и ставленники Кремля в оккупированном Крыму заявили об ударе дронов и крылатых ракет.

Севастополь якобы атаковали 10 крылатых ракет и три безэкипажных катера. Минобороны России фантазирует, что якобы 7 ракет были сбиты, а катера – вообще обезврежены. Тем самым россияне подтверждают прилет по меньшей мере трех ракет.

Однако местные в Севастополе, в том числе в центре города, слышали не менее 7 взрывов. После взрывов разгорелся большой пожар на судоремонтном заводе.

Российское минобороны информирует, что в результате атаки якобы два человека погибли и 26 пострадали. Погибшие и пострадавшие – это якобы сотрудники завода.

Важно отметить, что так называемые оккупационные власти подтверждают, что под атакой была не гражданская инфраструктура.

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