В Севастополе раздались мощные взрывы: в Крыму – воздушная тревога

Во временно оккупированном Крыму снова неспокойно. Мощные взрывы прогремели в районе Севастополя.

После этого сразу же включили сирены. Об этом рассказали в ряде местных телеграмм-пабликов, сообщает 24 канал.

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В Севастополе слышали громкие взрывы

Приблизительно в 22:10 в Севастополе раздались громкие взрывы, после чего на полуострове объявили воздушную тревогу.

По информации местных, звуки слышали в районе Балаклавы, то есть на юге временно оккупированного города. Местные жители сообщили в соцсетях, что в некоторых домах вылетели окна.

Глава оккупационных властей Севастополя Михаил Развожаев впоследствии написал, что это якобы были "штатные мероприятия в акватории", в том числе с использованием реактивных бомбометов.

В районе Кара-Кобы средствами РЭБ был посажен беспилотник, сдетонировавший на земле в поле. Никаких разрушений инфраструктуры нет,

– заявил Развожаев.

Однако он так и не сказал, почему некоторые симферопольцы остались без окон в домах.

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