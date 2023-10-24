В Севастополе раздались мощные взрывы: в Крыму – воздушная тревога
Во временно оккупированном Крыму снова неспокойно. Мощные взрывы прогремели в районе Севастополя.
После этого сразу же включили сирены. Об этом рассказали в ряде местных телеграмм-пабликов, сообщает 24 канал.
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В Севастополе слышали громкие взрывы
Приблизительно в 22:10 в Севастополе раздались громкие взрывы, после чего на полуострове объявили воздушную тревогу.
По информации местных, звуки слышали в районе Балаклавы, то есть на юге временно оккупированного города. Местные жители сообщили в соцсетях, что в некоторых домах вылетели окна.
Глава оккупационных властей Севастополя Михаил Развожаев впоследствии написал, что это якобы были "штатные мероприятия в акватории", в том числе с использованием реактивных бомбометов.
В районе Кара-Кобы средствами РЭБ был посажен беспилотник, сдетонировавший на земле в поле. Никаких разрушений инфраструктуры нет,
– заявил Развожаев.
Однако он так и не сказал, почему некоторые симферопольцы остались без окон в домах.
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Ситуация в Крыму: последние новости
- На территории временно оккупированного Крыма недавно зафиксировали передвижение колонны старой военной техники. В частности, старых моделей УАЗов, Уралов, БМД и БТРов. Стоит отметить, что село Ореховка, в районе которого заметили БМД и БТР, находится на Востоке Крымского полуострова. От него до Крымского моста – около 150 километров, а вот до Джанкоя – около 90 километров.
- На военно-морской базе на северо-западе полуострова также были обнаружены отряды боевых дельфинов. Они появились в августе на Южной военно-морской базе Новоозерное, расположенной в 90 километрах северо-западнее Севастополя. Отряды же россияне установили в сентябре этого года. Это соответствует периоду, когда украинские спецназовцы усилили активность в Черном море, в частности освободили "вышки Бойко".
- Также оккупанты решили создать свои "войска территориальной обороны" на захваченном полуострове. Так называемое ялтинское подразделение проходит обучение в заброшенном пионерском лагере "Большая Ялта". Однако его материальное обеспечение – очень плохое.