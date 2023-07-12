Утро началось не с кофе: в Севастополе раздаются мощные взрывы
Во временно оккупированном Севастополе раздаются взрывы и слышны звуки выстрелов. В соцсетях возникла паника из-за неизвестных звуков, однако "местные власти" никак не комментируют события в городе.
Информация о неизвестных взрывах распространяется в местных телеграм-каналах. Интересно, что российские пропагандисты и власти традиционно не комментируют события на полуострове, сообщает 24 Канал.
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В Севастополе утро началось со взрывов
Первые сообщения о взрывах начали появляться в сети около 09:29. Местные телеграм-каналы буквально "взорвались" сообщениями о неизвестных звуках выстрелов. В сети сообщалось, что взрывы слышали в разных уголках города.
Пропагандисты, традиционно, начали предполагать, что в городе могут быть учения. Однако оккупационные власти около часа никак не реагировали на сообщения о взрывах. Пользователи сети начали даже предполагать, что в море "идут бои".
В сети скулят из-за взрывов / скриншоты из соцсетей
Лишь после 10 часов так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев решил прокомментировать взрывы в городе. Оккупант не придумал ничего лучше, чем традиционные "учения".
В районе Казацкой бухты на полигоне воинской части происходит боевая подготовка личного состава со стрельбой из штатного вооружения,
– заявил оккупант.
Смотрите на карте, где по словам Развожаева проходят "учения"
Взрывы в Крыму – явление привычное
- Ночь на 10 июля во временно оккупированном Джанкое была "взрывной". Местные жители начали сообщать о звуках взрывов около 01:00. Оккупационные власти лишь к утру заявили, что якобы над Джанкоем ночью сбивали беспилотники.
- Накануне, 9 июля, взрывы раздавались и в Керчи близ Крымского моста. Оккупационные власти начали заявлять, что якобы над мостом сбили ракету. Однако дым, который видели вблизи моста, свидетельствует об обратном. Более того, местные жители заявляли, что видели в небе несколько ракет.
- В центральной части Севастополя 4 июля раздался мощный взрыв, который очень ужаснул местных жителей. Люди начали паниковать, ведь столь мощных взрывов в городе еще не слышали. Впоследствии гауляйтер Развожаев решил "успокоить" общество и заявил, что якобы взрыв был контролируемым.