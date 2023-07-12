Утро началось не с кофе: в Севастополе раздаются мощные взрывы

Во временно оккупированном Севастополе раздаются взрывы и слышны звуки выстрелов. В соцсетях возникла паника из-за неизвестных звуков, однако "местные власти" никак не комментируют события в городе.

Информация о неизвестных взрывах распространяется в местных телеграм-каналах. Интересно, что российские пропагандисты и власти традиционно не комментируют события на полуострове, сообщает 24 Канал.

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В Севастополе утро началось со взрывов

Первые сообщения о взрывах начали появляться в сети около 09:29. Местные телеграм-каналы буквально "взорвались" сообщениями о неизвестных звуках выстрелов. В сети сообщалось, что взрывы слышали в разных уголках города.

Пропагандисты, традиционно, начали предполагать, что в городе могут быть учения. Однако оккупационные власти около часа никак не реагировали на сообщения о взрывах. Пользователи сети начали даже предполагать, что в море "идут бои".

В сети скулят из-за взрывов / скриншоты из соцсетей

Лишь после 10 часов так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев решил прокомментировать взрывы в городе. Оккупант не придумал ничего лучше, чем традиционные "учения".

В районе Казацкой бухты на полигоне воинской части происходит боевая подготовка личного состава со стрельбой из штатного вооружения,

– заявил оккупант.

Смотрите на карте, где по словам Развожаева проходят "учения"

Взрывы в Крыму – явление привычное