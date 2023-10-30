В Севастополе слышали воздушную тревогу и взрывы: Крымский мост снова перекрывали

Во временно оккупированном Крыму у захватчиков снова проблемы. Собственно, звучала тревога в Севастополе, после чего слышали взрывы в городе. Также россияне перекрыли Крымский мост.

В понедельник утром, 30 октября, около 11:25 оккупанты в Севастополе услышали сигналы воздушной тревоги. Уже через полчаса местные телеграм-каналы сообщили о взрывах. Об этом информирует 24 Канал.

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Что известно о сирене и взрывах в Севастополе

Заметим, что кроме остановки движения на Крымском мосту произошла остановка общественного, "морского и наземного" транспорта в Севастополе. Об этом сообщила так называемая дирекция развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Как пишут анонимные паблики, взрывов было 3 и они были громкими. Гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев поспешил заверить, что работает так называемая "российская ПВО" и все службы в состоянии боевой готовности.

Просьба всем сохранять спокойствие,

– попытался оккупант унять истерику людей.

Впоследствии "глава" оккупированного города также проинформировал о дыме в районе Севастопольской бухты. В то же время, он подчеркнул, что это якобы российские военные используют "табельные средства маскировки".

Дым в районе Севастопольской бухты / Фото из телеграм-канала "Крымский ветер"

Вскоре появилась информация о возможном прилете по аэродрому в Новофедоровке . Вместе с тем, местные писали о том, что якобы "что-то сбили" и "есть попадание" в Севастополе, в частности в районе бухты.

Около 12:15 Развожаев написал, что якобы обломки воздушных целей упали на территории школы №27 на Северной стороне, на улице Пасечной и в Инкермане.

Отметим, что отбой тревоги в Севастополе раздался около 12:25. Однако это совсем не означает, что угроза для захватчиков миновала.

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