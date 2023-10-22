В Севастополе взрывы в районе Казачьей бухты: россияне жалуются о ракетной атаке

Российские СМИ сообщают о взрыве во временно оккупированном Крыму. На фоне этого на полуострове раздается тревога – в связи с ракетными атаками и налетами БпЛА.

Также местные заявляют и публикуют видео хлопка в районе Казачьей Бухты. Оккупанты уже классически перекрыли Крымский мост – однако такие действия ему точно не помогут.

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Вечер в Крыму беспокоен

Около 19.58 в оккупированном Крыму объявили о воздушной тревоге в связи с ракетной угрозой. Также после этого добавились сообщения о пусках беспилотников. Через несколько минут оккупанты перекрыли Крымский мост – на этот раз официальной причиной не были "плановые работы".

Россияне заявили о якобы "сбитии" 2-3 ракет над Черным морем, однако есть сообщения о "хлопках" в районе Севастополя. "Голосно" было в Балаклаве и Казачьей бухте – телеграм-каналы публикуют вероятные кадры взрыва в последней.

Гауляйтер Севастополя назвал эти кадры ложью и ИПСО – якобы в городе вообще не было взрывов. Более того, он добавил, что в Севастополе вообще не работала ПВО и никаких целей не долетало.

Странные события в районе Казачьей бухты: смотрите видео

Проблемы россиян в Крыму