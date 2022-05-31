В Северодонецке остается ориентировочно 15 тысяч местных жителей

В Северодонецке, в окрестностях которого продолжаются уличные бои, до сих пор остается много мирных людей. Из-за постоянных обстрелов эвакуация из города невозможна.

До полномасштабной войны в Северодонецке проживало более 120 тысяч человек

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире канала "Рада" рассказал, что в Северодонецке осталось 15 тысяч человек, сообщает 24 канал.

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По его словам, до начала полномасштабной агрессии России в Северодонецке проживало более 120 тысяч человек. Гайдай рассказал, что большинство людей принципиально не хотят уезжать.

Он подчеркнул, что в течение трех месяцев практически каждый день происходила эвакуация, поэтому все желающие могли уехать.

Также глава Луганской ОВА сообщил, что эвакуация из города приостановлена, ведь продолжаются обстрелы, подвергающие опасности людей.

Кроме того, Гайдай рассказал о нуждах Луганщины. В частности, он сказал, что больницы имеют запас медикаментов. А гуманитарную помощь можно доставить только в Лисичанск и Горную общину. По всей Луганской области нет воды и газа.

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Какая ситуация в Северодонецке

Сергей Гайдай недавно сообщил, что российские захватчики оккупировали 95% территории Луганской области. Пока известно, что россияне сосредоточились на захвате Северодонецка.

26 мая вооруженные силы России зашли в отель "Мир", что на окраине Северодонецка. В оперативном командовании "Восток" информировали, что действия оккупантов не являются эффективными , поэтому захватчики не смогут захватить Северодонецк.

Специалисты Института изучения войны ISW также заявляли, что россияне вряд ли будут иметь значительный прогресс в уличных боях за Северодонецк.

В Министерстве обороны 30 мая сообщалось, что ситуация в Северодонецке сложная , однако контролируемая. Также в Минобороны выразили сдержанный оптимизм.

Вечером 30 мая Сергей Гайдай сообщил, что вооруженным силам России удалось частично прорвать украинскую оборону Северодонецка . Оккупанты смогли продвинуться в глубь города. По словам главы Луганской ОВА, в городе продолжаются уличные бои.

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