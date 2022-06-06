В Северодонецке продолжаются бои, враг продолжает продвигаться в направлении Славянска – Британия

Руководство России не отказалось от намерения захватить Донбасс. Войска агрессора пытаются установить контроль над Северодонецком и продвигаются в направлении Славянска.

Россияне пытаются оцепить украинские силы

Соответствующую информацию 6 июня обнародовала разведка Министерства обороны Великобритании. В разведке рассказали о ситуации в Донбассе.

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Сообщается, что продолжаются ожесточенные бои за Северодонецк. Также российские войска продолжают наступать на Славянск, пытаясь оцепить украинские силы.

Какая ситуация на Донбассе

Вооруженные силы России, по предварительным данным, оккупировали 95% территории Луганской области. В настоящее время войска агрессора сосредоточили силы на захвате Северодонецка.

После того, как оккупанты в конце мая частично прорвали оборону ВСУ, в Северодонецке идут ожесточенные бои. По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, Россия хочет захватить город до 10 июня .

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5 июня британская разведка сообщала, что Вооруженные Силы Украины совершили удачное контрнаступление в Северодонецке . Также Сергей Гайдай заявлял, что ВСУ зачистили половину города от захватчиков .

Глава Луганской ОВА информировал, что россияне контролируют половину города .

В Донецкой области, по данным Генштаба ВСУ, россияне совершают наступление на нескольких направлениях. В частности, враг наступает на Славянском и Лиманском направлениях. Враг ведет наступление при поддержке артиллерии.

Сообщалось, что вооруженные силы России применили штурмовую и армейскую авиацию для авиаударов недалеко от Бахмута и Берестового.

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Вместе с тем украинские защитники и защитницы пытаются сдерживать российских захватчиков. Только в течение 5 июня Вооруженные Силы Украины отразили 7 атак врага на Донецком и Луганском направлениях.

В результате удачных действий наших воинов удалось уничтожить:

4 танка;

3 артиллерийские системы;

8 боевых бронированных машин;

3 единицы автомобильной техники.

Также подразделения противовоздушной обороны сбили российский боевой вертолет Ка-52 и вражеский беспилотник.

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