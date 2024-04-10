У берегов Швеции перехватили российский военный самолет: подробности инцидента

Шведские и немецкие истребители перехватили у шведского берега российский разведывательный самолет Ил-20. Визуальная идентификация была осуществлена совместно с двумя немецкими истребителями Eurofighter.

Подробности инцидента рассказали ВВС Швеции в соцсети X (ранее – Twitter).

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Подробности инцидента

Шведские ВВС сообщили, что российский разведывательный самолет залетел в так называемый район полетной информации к юго-востоку от лена Блекинге.

Визуальную идентификацию было осуществлено совместно с двумя немецкими истребителями Eurofighter, которые находились в состоянии готовности от НАТО, вылетевших с аэродрома Лааге в Германии,

– говорится в сообщении.

Напомним, что 7 марта 2024 года Швеция официально вступила в НАТО и стала 32 членом Альянса.

Также отметим, что Россия в последнее время часто нарушает воздушное пространство стран НАТО. К счастью, все проходит спокойно и без инцидентов.

Предыдущие подобные случаи

В частности в начале марта французские самолеты Mirage 2000-5 перехватили два российских самолета Су-30-М над Балтийским морем.

Сразу после этого истребители получили новое задание, где они также перехватили российский Ан-72, летевший в международном воздушном пространстве к северу от Польши.

Также в конце февраля Германия и Франция поднимали в воздух истребители из-за российского Ил-20М. Российский самолет обнаружили к юго-востоку от Хельсинки.

Поднятые немецкие и французские истребители сопровождали российский самолет в рамках миссий воздушного патрулирования НАТО.