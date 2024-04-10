Подробиці інциденту розповіли ВПС Швеції у соцмережі X (раніше – Twitter).

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Подробиці інциденту

Шведські ВПС повідомили, що російський розвідувальний літак залетів у так званий район польотної інформації на південний схід від лену Блекінге.

Візуальну ідентифікацію було здійснено спільно з двома німецькими винищувачами Eurofighter, які перебували у стані готовності від НАТО, що вилетіли з аеродрому Лааге в Німеччині,

– мовиться в повідомленні.

Нагадаємо, що 7 березня 2024 року Швеція офіційно вступила в НАТО і стала 32 членом Альянсу.

Також зазначимо, що Росія останнім часом часто порушує повітряний простір країн НАТО. На щастя, все минається спокійно та без інцидентів.

Попередні подібні випадки

Зокрема на початку березня французькі літаки Mirage 2000-5 перехопили два російські літаки Су-30-М над Балтійським морем.

Одразу після цього винищувачі отримали нове завдання, де вони також перехопили російський Ан-72, що летів у міжнародному повітряному просторі на північ від Польщі.

Також наприкінці лютого Німеччина та Франція підіймали в повітря винищувачі через російський Іл-20М. Російський літак виявили на південний схід від Гельсінкі.

Підняті німецькі й французькі винищувачі супроводили російський літак в рамках місій повітряного патрулювання НАТО.