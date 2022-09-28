Береговая охрана Швеции показала новые кадры утечки газа из "Северного потока"

28 сентября 2022 , 18:16
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Береговая охрана Швеции

В Швеции обнародовали новые кадры утечки газа из "Северного потока", который произошел в ночь на 26 сентября. Выброс газа, который продолжается, составляет более 950 метров в диаметре.

Сообщается, что две из трех зарегистрированных утечек из газопровода "Северный поток" расположены в шведской экономической зоне. В Швеции объявили о начале экологической спасательной операции.

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Газ постепенно растворяется в воде и воздухе

Судно береговой охраны находится в непосредственной близости от района утечки. Также место утечки постоянно патрулируют самолеты. Судам выдаются предупреждения о том, чтобы они держались на безопасном расстоянии в 5 морских милях.

В береговой охране страны сообщают, что бороться с утечкой или ограничить ее сейчас невозможно, однако газ постепенно растворяется в воде и воздухе.

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Министер иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что утечка газа – это международный инцидент, а не нападение на Швецию.

При этом Дания и Швеция заявили, что большие утечки на двух трубопроводах "Северный поток" в Балтийском море были вызваны умышленными актами саботажа, совершенными в исключительных экономических зонах каждой из двух стран.

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Автор: Михайло Гема