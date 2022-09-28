Береговая охрана Швеции показала новые кадры утечки газа из "Северного потока"

В Швеции обнародовали новые кадры утечки газа из "Северного потока", который произошел в ночь на 26 сентября. Выброс газа, который продолжается, составляет более 950 метров в диаметре.

Сообщается, что две из трех зарегистрированных утечек из газопровода "Северный поток" расположены в шведской экономической зоне. В Швеции объявили о начале экологической спасательной операции.

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Газ постепенно растворяется в воде и воздухе

Судно береговой охраны находится в непосредственной близости от района утечки. Также место утечки постоянно патрулируют самолеты. Судам выдаются предупреждения о том, чтобы они держались на безопасном расстоянии в 5 морских милях.

В береговой охране страны сообщают, что бороться с утечкой или ограничить ее сейчас невозможно, однако газ постепенно растворяется в воде и воздухе.

В шведских водах продолжается утечка газа из "Северного потока": видео



Министер иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что утечка газа – это международный инцидент, а не нападение на Швецию.

При этом Дания и Швеция заявили, что большие утечки на двух трубопроводах "Северный поток" в Балтийском море были вызваны умышленными актами саботажа, совершенными в исключительных экономических зонах каждой из двух стран.

Что известно об утечке газа из "Северного потока"

В ночь на 26 сентября оператор "Северного потока" сообщил о разрушении сразу 3 ветвей газопровода. Компания Nord Stream, являющаяся оператором "Северного потока", заявила, что сроки, за которые починят эти 3 ветви газопровода, "оценить невозможно".

В Германии подозревают, что утечки газа на ветвях российских газопроводов "Северный поток" через Балтийское море являются следствием умышленных действий. Этот тезис поддержал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Теперь Евросоюз усилит защиту своей энергетической инфраструктуры.

В россии утечку газа назвали очень тревожными новостями и заявили, что к этому, возможно, причастны диверсионные группы.

Немецкие спецслужбы предположили, что три трубы газопроводов могут оказаться непригодными к использованию навсегда.

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