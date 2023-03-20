Нет дня без "происшествий": в Симферополе взорвали газопровод

В Центральной части временно оккупированного Симферополя вечером 19 марта было неспокойно. Неизвестный заложил взрывное устройство мощностью 200 грамм в тротиловом эквиваленте под газопровод.

Об этом сообщают российские СМИ. Сейчас на месте происшествия проводится проверка. Известно, что никто не пострадал.

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Неизвестный проник за забор и заложил взрывчатку

Вечером 19 марта во временно оккупированном Симферополе на участке газового кранового узла недалеко от улицы Балаклавской произошел взрыв. По предварительным данным, неизвестный перелез через забор и заложил под газопровод взрывчатку мощностью 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

Как уверяют российские СМИ, такой мощности не хватило, чтобы прервать газоснабжение и вызвать большой пожар. Вроде бы крановый узел остался целым и сквозных повреждений нет.

В результате взрыва изогнула одну из металлических труб, а рядом обнаружили воронку. Сообщается, что никто не пострадал.

Сейчас на месте происшествия проводят проверку. Пока неизвестно, кто имеет отношение к подрыву, однако хлопот оккупантам удалось доставить.

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