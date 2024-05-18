В Скадовске слышали несколько взрывов: пишут о работе HIMARS

18 мая 2024, 12:58
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На временно оккупированных территориях неспокойно. В частности, несколько взрывов слышали в Скадовске.

Местные жители слышали несколько взрывов в Скадовске. Российские телеграм-каналы пишут о раненых в результате обстрелов, передает 24 Канал.

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Обстрел с HIMARS

Российские СМИ пишут, что Скадовск оказался под обстрелом РСЗО HIMARS. Сначала писали о 3 раненых в результате удара, однако затем появилась информация, что количество пострадавших возросло до 11.

Оккупационные власти заявили, что также разрушен дом. Также там возник пожар, который ликвидировали спасатели.

Последствия удара по Луганщине

  • Вечером 10 мая в городе Ровеньки на временно оккупированной Луганщине прогремели взрывы. В результате удара на местной нефтебазе занялся масштабный пожар. В результате удара нефтебаза получила значительные разрушения, а запасов горючего не осталось. Об этом рассказал глава Луганской ОВА Артем Лысогор.
  • Председатель ОВА подчеркнул, что на Луганщине одна за другой вспыхивают нефтебазы. По данным российских оккупантов, атаку по нефтебазе в Ровеньках якобы осуществили с помощью ракет ATACMS с кассетными боеприпасами.
  • Он добавил, что эта нефтебаза расположена удаленно от линии фронта. Как следствие, оккупантам станет еще труднее заправлять военную технику.

Автор: Вікторія Кульженко