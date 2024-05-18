В Скадовске слышали несколько взрывов: пишут о работе HIMARS
18 мая 2024, 12:58Читати новину українською
На временно оккупированных территориях неспокойно. В частности, несколько взрывов слышали в Скадовске.
Местные жители слышали несколько взрывов в Скадовске. Российские телеграм-каналы пишут о раненых в результате обстрелов, передает 24 Канал.
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Обстрел с HIMARS
Российские СМИ пишут, что Скадовск оказался под обстрелом РСЗО HIMARS. Сначала писали о 3 раненых в результате удара, однако затем появилась информация, что количество пострадавших возросло до 11.
Оккупационные власти заявили, что также разрушен дом. Также там возник пожар, который ликвидировали спасатели.
Последствия удара по Луганщине
- Вечером 10 мая в городе Ровеньки на временно оккупированной Луганщине прогремели взрывы. В результате удара на местной нефтебазе занялся масштабный пожар. В результате удара нефтебаза получила значительные разрушения, а запасов горючего не осталось. Об этом рассказал глава Луганской ОВА Артем Лысогор.
- Председатель ОВА подчеркнул, что на Луганщине одна за другой вспыхивают нефтебазы. По данным российских оккупантов, атаку по нефтебазе в Ровеньках якобы осуществили с помощью ракет ATACMS с кассетными боеприпасами.
- Он добавил, что эта нефтебаза расположена удаленно от линии фронта. Как следствие, оккупантам станет еще труднее заправлять военную технику.