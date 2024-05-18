В Скадовске слышали несколько взрывов: пишут о работе HIMARS

На временно оккупированных территориях неспокойно. В частности, несколько взрывов слышали в Скадовске.

Местные жители слышали несколько взрывов в Скадовске. Российские телеграм-каналы пишут о раненых в результате обстрелов, передает 24 Канал.

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Обстрел с HIMARS

Российские СМИ пишут, что Скадовск оказался под обстрелом РСЗО HIMARS. Сначала писали о 3 раненых в результате удара, однако затем появилась информация, что количество пострадавших возросло до 11.

Оккупационные власти заявили, что также разрушен дом. Также там возник пожар, который ликвидировали спасатели.

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