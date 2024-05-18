Місцеві жителі чули кілька вибухів у Скадовську. Російські телеграм-канали пишуть про поранених внаслідок обстрілів, передає 24 Канал.
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Обстріл із HIMARS
Російські ЗМІ пишуть, що Скадовськ опинився під обстрілом РСЗВ HIMARS. Спочатку писали про 3 поранених внаслідок удару, однак потім з'явилась інформація, що кількість постраждалих зросла до 11.
Окупаційна влада заявила, що також зруйновано будинок. Також там виникла пожежа, яку ліквідовували рятувальники.
Наслідки удару по Луганщині
- Ввечері 10 травня в місті Ровеньки на тимчасово окупованій Луганщині пролунали вибухи. Внаслідок удару на місцевій нафтобазі зайнялася масштабна пожежа. Внаслідок удару нафтобаза отримала значні руйнування, а запасів пального не залишилося. Про це розповів очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
- Голова ОВА підкреслив, що на Луганщині одна за одною спалахують нафтобази. За даними російських окупантів, атака по нафтобазі у Ровеньках нібито здійснювалася за допомогою ракет ATACMS з касетними боєприпасами.
- Він додав, що ця нафтобаза розташована віддалено від лінії фронту. Як наслідок, окупантам стане ще важче заправляти військову техніку.