Повреждений очень много, – мэр Славуты рассказал, что именно повреждено из-за удара России

Обломки вражеских дронов упали в Хмельницкой области. В частности, повреждения есть в городе Славута и Нетешин.

Городской глава Славуты Василий Сидор рассказал в эфире телемарафона, что в городе нет и не было воинских частей. По словам чиновника, город – мирный, пишет 24 Канал.

Смотрите также Россия обстреляла Украину в ночь на 25 октября: все, что известно

Какие последствия падения обломков дронов в Славуте

Повреждений очень много. Повреждены все 28 объектов образования. У них разный уровень повреждения. Это также больница, промышленные предприятия, около 300 многоэтажных домов и частный сектор,

– заявил городской голова.

Он пояснил, что власти принимают меры, чтобы помочь прежде всего медицинским и образовательным учреждениям. Также помогают людям устранить первоочередные аварии.

Первый заместитель начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин рассказал, что в Шепетовском районе упали сбитые цели – там раздался взрыв и взрывная волна повредила очень много квартирных домов, домовладений жилой застройки, объекты коммунальной собственности, школы, садики на территории четырех общин, которые находятся вокруг поврежденного объекта критической инфраструктуры.

Кроме того, на территории Шепетовского района развернули штаб по ликвидации последствий инцидента.

Кратко о последствиях атаки в Хмельницкой области