Бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо, у которого высокие шансы, чтобы снова возглавить словацкое правительство, сделал скандальные заявления об Украине. Фицо обещает развернуть политику Словакии относительно военной поддержки Украины и санкций против России.

Роберт Фицо, чья партия лидирует в опросах в Словакии перед выборами, которые состоятся в сентябре, заявил, что прекратит поставки оружия в Украину и приостановит некоторые планы по внедрению новых санкций против России.

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В Словакии угрожают ветировать санкции ЕС против России

В случае возвращения себе премьерского кресла Фицо обещает заставить перенаправить поставки оружия из других стран. Он говорит, что наложит вето на "бессмысленные" санкции против России, которые наносят ущерб странам-членам Европейского Союза.

Как пишет Bloomberg, такая политика ознаменовала бы значительный сдвиг в поддержке Словакией Украины и добавила бы новый вызов западным союзникам, которые уже сталкиваются с оппозицией со стороны премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Действующее правительство Словакии поставляло Украине боеприпасы, истребители советских времен, пехотные машины и ракетные системы С-300. Словакия также поддержала все санкции против России.

Я не хочу поставлять Украине смертоносное оружие только ради хорошего имиджа среди западных стран. Мы имеем право на собственное мнение,

– сказал Фицо.

Его партия "Смер" лидирует во всех опросах в Словакии, хоть и набирает около 20% голосов. Это все еще вдвое больше, чем после ухода в отставку на фоне убийства журналиста-расследователя.

Фицо говорит, что вступление Украины в НАТО приведет к эскалации

На этой неделе Фицо встретился с послами США, Великобритании и ЕС, чтобы изложить свои внешнеполитические цели. Политик сказал им, что если он вернется на должность премьера, то Словакия не поддержит заявку Украины на членство в НАТО, поскольку это "самая большая глупость", которая сделает конфликт глобальным.

"Принятие Украины в НАТО будет означать начало Третьей мировой войны, и именно поэтому у нас серьезные проблемы с этим", – сказал Фицо.

По его словам, мирные переговоры Украины и России должны состояться сейчас, пока не погибло еще больше людей, а также пока Украина может закрепить достигнутые результаты.

Завтрашние мирные переговоры могут привести к тому, что Украина получит гораздо больше, чем через шесть месяцев,

– отметил словацкий политик.

Посол США в Словакии призвал Фицо "не присоединяться" к Путину и его планам сохранить захваченные в Украине земли. В ответ Фицо отверг тезис, что он может быть изолирован, как Виктор Орбан.

"Я не за Путина, я за мир", – сказал он. "Я надеюсь, что у Запада хватит ума не вступать в открытую войну с Россией", – резюмировал бывший премьер Словакии.