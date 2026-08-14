В собор в Киеве доставили прах первого председателя ОУН Коновальца
В Киев доставили прах первого председателя Организации украинских националистов Евгения Коновальца. В настоящее время он находится в Патриаршем соборе Воскресения Христова Украинской греко-католической церкви.
Об этом Суспильному сообщил глава Института национальной памяти Александр Алферов.
Когда прах Коновальца похоронят в Киеве?
В субботу, 15 августа, для Евгения Коновальца в Патриаршем соборе Воскресения Христова проведут парастас – заупокойную службу.
До этого времени в храм могут прийти желающие, чтобы проститься с выдающимся историческим, военным и государственным деятелем.
Прах Коновальца уже находится в Киеве / Фото Суспильного
В воскресенье, 16 августа, ожидается, что Евгения Коновальца перезахоронят на Национальном мемориальном военном кладбище в украинской столице.
Напомним, 11 августа 2026 года на кладбище "Кросвейк" в Роттердаме состоялась церемония эксгумации останков Евгения Коновальца.
13 августа прах исторического деятеля вернулся на родину. Его встретили со всеми подобающими государственными и военными почестями.
О том, почему останки Евгения Коновальца до сих пор были похоронены в Нидерландах, а не в Украине, – читайте в материале.