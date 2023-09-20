В Сочи вспыхнул большой пожар возле аэропорта: местные слышали взрыв

В российский город Сочи пришла беда. Там вспыхнул большой пожар недалеко от аэропорта.

Предварительно, недалеко от аэропорта в Адлере горит резервуар с топливом. До этого местные слышали звук взрыва. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.

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В Сочи – масштабный пожар

ЧП произошло около 5:15 утра 20 сентября. Огромный столб дыма сейчас поднялся над городом. До этого местные слышали звук взрыва.

По данным росСМИ, пожар произошел в Адлерском районе, недалеко от нефтебазы и аэропорта Сочи. Сейчас на месте работают экстренные службы.

Позже уточнили, что в Адлерском районе горит резервуар с 1200 тоннами керосина. Оккупанты утверждают, что вспышка якобы могла стать следствием атаки беспилотника.

Местные жители сообщают о громком звуке взрыва около 5 утра. В настоящее время на месте работают пожарные, площадь около 100 квадратов. Резервуар гасят с помощью пены, угрозы распространения огня нет,

– сообщили пропагандисты.

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В то же время россияне говорят, что Сочинский аэропорт, возле которого произошел пожар, не прекратил работу и работает в штатном режиме.

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