В Соледаре продолжаются бои, – ВСУ опровергли заявления оккупантов о взятии города

Российские оккупанты врут о взятии Соледара. В ВСУ заявили, что данная информация не соответствует действительности.

Сергей Череватый – спикер Восточной группировки войск ВСУ – рассказал 24 Каналу, что бои в Соледаре продолжаются. Украинские воины героически обороняют город.

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Лживые заявления оккупантов не имеют ничего общего с реальностью.

Нет, информация (заявления оккупантов – 24 Канал) не соответствует действительности. Бои идут в городе,

– заявил Череватый.

Данные от Минобороны

Анна Маляр – заместитель министра обороны Украины – рассказала, что ночь на 13 января в Соледаре была горячей. Украинские воины отважно пытаются удержать оборону.

По словам Маляр, сейчас – сложный этап войны. В то же время нет сомнений, что Украина победит.

Подоляк заявил о колоссальных потерях России

Михаил Подоляк заявил, что самая тяжелая ситуация – в Соледаре и Бахмуте. Воины ВСУ наносят врагу колоссальные потери. Точное количество ликвидированных захватчиков нереально установить. В то же время говорится о десятках тысяч новых гостей на концерте у Кобзона.

"Но это не тысяча или две, это – 10, 15 или даже 20 тысяч (потерь оккупантов – 24 Канал) за все время наступления возле Бахмута и Соледара. Они там потери не считают", – считает Подоляк.

Подоляк отметил, что для россиян принципиально захватить хоть что-то на этом направлении.

Украинские защитники и защитницы шаг за шагом идут вперед, освобождая украинские города и села. Воины возвращают в населенные пункты украинские флаги и безопасность всех местных жителей. Россия уже проиграла и ответит за все свои преступления.