США могут усилить помощь Украине: американский политолог объяснил, что на это указывает

Джеймс О'Брайен, помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии, озвучил стратегию, как Украина должна победить в войне с Россией. В Белом доме считают, что оккупантам надо дать мощный отпор на Востоке, чтобы остановить их продвижение дальше.

Американский политолог Рамиз Юнус рассказал 24 Каналу, что О'Брайен один из ближайших соратников Энтони Блинкена. Он озвучивает основные планы и задачи государственной структуры США.

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Должностные функции О'Брайена

По словам Рамиза Юнуса, если Джеймс О'Брайен в своих заявлениях поднимает украинский вопрос, то есть говорит о необходимости дать отпор стране-агрессору, то это не просто его слова, а позиция США.

Изменилась не только динамика противостояния между Украиной и Россией, но и отношение западных стран к этим событиям. Количество поставок оружия значительно увеличилось,

– отметил он.

Спекуляции на теме войны в Украине

В США готовятся к предстоящим выборам, которые состоятся 5 ноября 2024 года. Основными претендентами на место в Белом доме являются Джо Байден и Дональд Трамп. Последний уже начал спекулировать, по мнению Рамиза Юнуса, очевидно пророссийскими нарративами о прекращении войны в нашем государстве.

Чем ближе эти выборы, тем больше будет спекуляций. Поэтому администрация действующего президента США будет пытаться увеличивать поставки оружия и финансовой поддержки Украине. Это будет регулярно,

– высказался политолог.

Он считает, что соратники Джо Байдена будут использовать такую риторику о поддержке Украины, чтобы на предвыборных дебатах украинский вопрос также прозвучал. А граждане США, которые еще не выбрали за кого голосовать, понимали, какой политический путь выбирает Байден.