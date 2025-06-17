В США отреагировали массированную атаку по Киеву и гибель своего гражданина

В США осудили ночной обстрел Киева со стороны России, в котором погибли более 10 человек, в том числе и гражданин Соединенных Штатов. В Вашингтоне выразили соболезнования всем семьям, которые 17 июня потеряли родных в результате российской агрессии.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters. "Нам известно об атаке на Киев прошлой ночью, которая привела к многочисленным жертвам, включая трагическую гибель гражданина США. Мы осуждаем эти удары и выражаем наши глубокие соболезнования жертвам и семьям пострадавших", - сообщил пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс.