В США продолжают говорить об Украине – политический деятель из Висконсина о настроениях в стране

Согласно последнему опросу Института Рейгана, 59% американцев поддерживают предоставление Украине помощи. Это свидетельствует о том, что американцы продолжают стоять на проукраинских позициях, несмотря на политический кризис в Конгрессе.

Такой мыслью с 24 Каналом поделился общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин. Он отмечает, что в вопросе российской агрессии против Украины у американцев нет моральной неопределенности.

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О чем свидетельствуют опросы

Военная и макрофинансовая помощь Украине уже давно стала политизированным вопросом в Америке. Примечательно, что из-за позиции Дональда Трампа почти половина республиканских избирателей не хотят продолжать поддержку Украины.

Однако в ответ Джозеф Байден усиленно активизировал ее адвокацию. О поддержке союзников он говорил и в своем обращении 19 октября, и в ноябрьской статье The Washington Post; а для большей убедительности недавно даже обнародовал статистику оборонных заказов. Ею сомневающихся в необходимости поддерживать Украину пытаются убедить подсчетами рабочих мест, созданных увеличением оборонных заказов.

"В целом, поддержка Украины американцами остается стабильной, потому что она держится и на СМИ. Несмотря на то, что есть Израиль и есть ХАМАС, (в США – 24 Канал) продолжают говорить о героических украинцах. И пока общественность продолжает говорить об Украине, наши политики не имеют права о ней забывать", – убежден Рашкин.

Как это влияет на политическую борьбу в США

Поддержка Украины не единственный важный вопрос, вокруг которого происходит политическая борьба. Среди других важных вопросов, вокруг которых американские избиратели будут выбирать нового президента – политика по поводу абортов, вопросы владения оружием, миграционный кризис и экономические вопросы.

В то же время крайне важно, что среди республиканской партии существует немало политиков, которые верят в поддержку Украины, несмотря на свои разногласия с Байденом. В частности, одна из перспективных конкуренток Трампа Ники Гейли обещает во внешней политике действовать более проактивно, чем администрация Байдена.

Юрий Рашкин о поддержке Украины американцами: смотрите видео

Это сильно контрастирует с изоляционизмом ее однопартийца и экспрезидента, до сих пор представляющего большинство республиканской партии и имеющих хорошие шансы для выдвижения на президентский пост. Однако на руку антитрамповских настроений играют его безрассудные идеи вроде отмены медицинского страхования.

"США находятся в историческом моменте накануне президентских выборов. И в этот момент американцы продолжают поддерживать Украину – по крайней мере половина республиканцев и большинство демократов. Нужно только не останавливаться и доносить это мнение до политиков", – заверил американский деятель.

Что известно об американской помощи Украине