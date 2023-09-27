Рано делать выводы: в США отреагировали на видео с "живым" адмиралом Соколовым
Источник:"Голос Америки"
Украинские военные 22 сентября нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота России в Севастополе. При ударе мог погибнуть командующий Черноморским флотом Виктор Соколов.
Российские пропагандисты 26 сентября обнародовали видео, на котором командующий Черноморским флотом якобы в онлайн-режиме присутствовал на коллегии российского минобороны.
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Белый дом знает о видео пропагандистов с Соколовым
В США отреагировали на видео пропагандистов с Соколовым. Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сказала, что ей известно о видео, опубликованном в России.
Однако, по ее словам, еще рано что-либо комментировать.
Мы видели отчеты и, конечно, мы знаем о видео. Сейчас мне просто нечего подтверждать,
– ответила Карин Жан-Пьер.
Что известно о ликвидации адмирала Соколова
- 22 сентября украинские военные нанесли удар по штабу Черноморского флота России в оккупированном Севастополе. Через три дня украинские военные сообщили о ликвидации адмирала Соколова и еще многих российских офицеров.
- После того как пропагандисты опубликовали видео с якобы живым командующим Черноморским флотом, украинские военные заявили, что уточняют информацию о смерти Соколова.
- Министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью Кристиан Аманпур из CNN сказал, что если Соколов умер, "это хорошая новость для всех". В то же время, он не подтвердил и не опроверг факт гибели Соколова.
- Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, что пока рано делать выводы, жив ли Соколов действительно. По его словам, россияне могут прибегнуть к манипуляциям, как это было в случае с ликвидацией крейсера "Москва".
- 27 сентября движение сопротивления на оккупированных территориях "Атеш" сообщило новые детали относительно Соколова. В сообщении говорится, что ставленник России в оккупированном Севастополе Михаил Развожаев довел распоряжение Москвы о необходимости распространять слухи, что командующий Черноморским флотом Соколов вступил в сговор с Силами обороны Украины для уничтожения своего штаба.