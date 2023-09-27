Рано делать выводы: в США отреагировали на видео с "живым" адмиралом Соколовым

Украинские военные 22 сентября нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота России в Севастополе. При ударе мог погибнуть командующий Черноморским флотом Виктор Соколов.

Российские пропагандисты 26 сентября обнародовали видео, на котором командующий Черноморским флотом якобы в онлайн-режиме присутствовал на коллегии российского минобороны.

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Белый дом знает о видео пропагандистов с Соколовым

В США отреагировали на видео пропагандистов с Соколовым. Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сказала, что ей известно о видео, опубликованном в России.

Однако, по ее словам, еще рано что-либо комментировать.

Мы видели отчеты и, конечно, мы знаем о видео. Сейчас мне просто нечего подтверждать,

– ответила Карин Жан-Пьер.

Что известно о ликвидации адмирала Соколова