В США решили, что Россия должна проиграть, – Подоляк о позиции Белого дома
Источник:Михаил Подоляк
В Офисе Президента заявили, что США окончательно зафиксировали так называемую "базу" по поводу войны в Украине. Речь идет о результатах официального визита Владимира Зеленского в Вашингтон.
Соответствующую информацию сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк 22 декабря – на следующий день после первого, с начала полномасштабной войны, заграничного визита Владимира Зеленского.
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Что сказали в ОП о результатах визита Зеленского в США
Михаил Подоляк заявил, что в Соединенных Штатах Америки окончательно зафиксировали "базу":
- "Россия должна проиграть;
- компромиссов "территории в обмен на псевдо/мир" не будет;
- Украина получит всю необходимую военную помощь. Максимально".
Истерика России "поговорите с нами" никого не интересует...
– написал Подоляк.
Кроме того, советник Андрея Ермака, комментируя поездку Владимира Зеленского, заявил о 4 важных фактора, связанных с визитом президента Украины в Вашингтон. В частности, по мнению Подоляка:
- формат встречи на американской земле, выступление Зеленского перед Конгрессом, общение с Джо Байденом показали, что между США и Украиной – теплые и доверительные отношения;
- во время поездки прозвучали четкие заявления о формуле мира с Россией – Москва должна вывести свои войска, вернуть суверенитет и территориальную целостность Украины;
- США показали готовность из собственного бюджета финансировать всю необходимую Украине военную программу, включая новые образцы вооружения;
- Штаты зафиксировали позицию – не слушать Россию, потому что ее как глобального ньюзмейкера не существует.
Визит Зеленского в США: вкратце
- 21 декабря Владимир Зеленский улетел в США с первым заграничным визитом с 24 февраля 2022 года.
- Президент Украины встретился с Джо Байденом, провел с ним переговоры. Впоследствии лидеры стран дали общий брифинг. Президент США заявил, что дадут Украине все, в чем она нуждается для победы.
- После этого Владимир Зеленский выступил в Конгрессе США. Украинский лидер сказал, что мы держим свои позиции и никогда не сдадимся.