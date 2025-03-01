В США самолет загорелся во время полета: в сети показали жуткие кадры
Самолет, следовавший из Ньюарка в Индианаполис, пошел на экстренную посадку. У него во время полета загорелся двигатель.
Грузовой самолет FedEx был вынужден совершить экстренную посадку утром 1 марта в международном аэропорту Ньюарк Либерти из-за загоревшегося двигателя, передает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.
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Что известно
Управление аэропортов Нью-Йорка и Нью-Джерси заявило, что пострадавших нет. На борту находились три человека, отметили в управлении.
Охваченный огнем самолет идет на посадку: смотрите видео
Федеральное управление авиации сообщило, что столкновение с птицей повредило один из двигателей Boeing 767. Инцидент произошел примерно в 8:00.
На нижней стороне самолета виден огонь: смотрите видео
В другом видео, снятом, когда самолет был в воздухе, можно увидеть вспышку, похожую на огонь, а затем клубы дыма.
Самолет загорелся в воздухе: смотрите видео
Этот инцидент произошел на фоне ряда недавних авиакатастроф, в частности столкновение в воздухе военного вертолета и пассажирского самолета в Вашингтоне, в результате которого погибли 67 человек.