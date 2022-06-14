В США убеждены, что Путину не удастся захватить всю Украину

В США убеждены, что президент России Владимир Путин до сих пор стремится захватить всю территорию Украины или ее значительную часть. Но считают, что ему это не удастся.

Заместитель министра обороны США Колин Каль отметил, что именно поэтому Путину пришлось сузить свои цели в войне против Украины.

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У Путина зуб на всю Украину, но украинцы держатся

Колин Каль согласился, что в некоторых частях россияне могут добиться тактических успехов, но если говорить о каких-то грандиозных целях, то вряд ли это удастся.

Я до сих пор думаю, что у него (Путин – 24 канал) планы на значительную часть Украины, если не на всю страну. Однако я не думаю, что он может добиться этих целей. Они (россияне – 24 канал) могут делать тактические успехи здесь и там. Украинцы держатся. Я не думаю, что россияне способны достичь этих грандиозных целей.

– сказал заместитель министра обороны США.

После войны Украина будет готовиться к следующему вторжению

Сегодня во время разговора с датскими журналистами президент Украины Владимир Зеленский рассказал , что продолжительность мира с Россией после окончания войны зависит только от России и ее решения. Но Украина в любом случае должна быть готова к следующему вторжению в любой момент.

Поэтому, по словам президента, строить и восстанавливать Украину теперь будут именно на таких принципах и принципах – "быть готовы всегда к риску вторжения с российской стороны".

Горячие направления по состоянию на 14 июня

Враг ведет штурмовые действия в городе Северодонецк, там продолжаются ожесточенные боевые действия . Противник перегруппировывает войска и пытается усилить группировку.

На Бахмутском направлении российские захватчики готовят по позициям ВСУ по минометам, ствольной и реактивной артиллерии. В результате страдают и мирные населенные пункты.

В районе Берестового на Донетчине российские захватчики попытались атаковать украинские позиции . Однако украинские воины нанесли врагу значительные потери, так что оккупантам пришлось отойти.

На Северском направлении враг обстреливает из минометов населенные пункты в приграничных регионах. В частности, готовили по гражданской инфраструктуре в районах Михалькиной Слободы на Черниговщине.

На Харьковском направлении российские захватчики сосредоточились на удержании захваченных рубежей. Враг систематически стряпает по позициям украинских защитников и защитниц. При этом кафиры обстреливают гражданскую инфраструктуру.

И, чтобы остановить контрнаступление ВСУ в Херсонской области, кафиры минуют берега реки Ингулец .

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