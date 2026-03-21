В США уже состоялась встреча украинской команды с Кушнером и Уиткоффом, – Зеленский

Украинская делегация прибыла в США для переговоров с американской стороной. Встреча между представителями стран прошла в субботу, 21 марта.

Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении в конце 1487-го дня полномасштабной войны.

Смотрите также Путин хочет не только Донбасс: какие еще планы имеет российский диктатор

С кем были встречи в США?

Владимир Зеленский сообщил о том, что в США состоялась двусторонняя встреча между украинской и американской делегациями. Последнюю, по его словам, представляли Стив Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер.

Важно для всех нас в мире, что дипломатия продолжается и мы пытаемся закончить эту войну – войну России против Украины. Война никому не нужна,

– написал президент.

По его словам, встречи продолжатся и в воскресенье, 22 марта. По мнению президента Украины, сейчас самое главное понять, насколько Россия готова к реальному завершению войны, и то, насколько честно и достойно это будет.

"Тем более сейчас, когда из-за иранской ситуации (эскалация на Ближнем Востоке – 24 Канал) геополитические проблемы только выросли. Будет еще подробный доклад команды", – подчеркнул украинский лидер в своем обращении.

Кто поехал на переговоры в Майами?

К слову, после прибытия украинских представителей в Майами сообщали, что ключевой темой переговоров будет обсуждение возможных путей достижения мира, а также согласование позиций сторон относительно дальнейших шагов.

Украину на этих переговорах представляют Рустем Умеров, руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов, первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Запланированы ли трехсторонние переговоры?