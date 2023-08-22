США готовы обучать украинских пилотов на F-16 при одном условии
Источник:Пентагон
США готовы принять участие в подготовке украинских пилотов на американских истребителях F-16. В Пентагоне назвали условие, при котором примут в США украинских пилотов.
Заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США готовы принять участие в обучении украинских пилотов на самолетах F-16, если их будет больше того количества, с обучением которого могут справиться европейские страны.
Смотрите также В Украине будут F-16: все, что известно об историческом решении
Украина примет решение, сколько пилотов отправятся на обучение
"Мы открыты для обучения пилотов, если тренировочные программы в Европе будут заполнены. Такое условие. Дания и Нидерланды возглавляют подготовку. Если у них не будет возможности обучать столько пилотов, сколько захочет отправить Украина, тогда мы поможем с тренировкой в США", – сказала она.
Сингх отметила, что Украина самостоятельно примет решение, сколько пилотов пройдут обучение.
"Они до сих пор подсчитывают, сколько у них есть пилоты, готовые пройти обучение", – сказала представительница Пентагона.
По словам Сингха, для того чтобы украинские пилоты были готовы к полетам на F-16, им предстоит пройти "значительную англоязычную подготовку", которая займет некоторое время.
Украина получит истребители F-16: главное
- 18 августа США одобрили передачу Украине истребители F-16 из Нидерландов и Дании. В ходе встречи Владимира Зеленского с нидерландским премьером Марком Рютте стало известно, что Нидерланды передадут Украине 42 самолета F-16.
- Еще 19 истребителей F-16 украинские армии поставит Дания. Об этом заявила глава правительства Дании Мэтте Фредериксен во время встречи с Владимиром Зеленским.
Достойно внимания Поколения и модификации: как не растеряться в мире истребителей F-16
- Важно отметить, что Украина будет использовать F-16 для защиты своей территории от агрессии, а не для ударов по России. В Воздушных Силах ВСУ заявили, что Украине нужно 128 западных истребителей, чтобы заменить советскую авиацию.
- Мэтте Фредериксен заявила, что 70 украинцев находятся на территории Дании и проходят обучение. Представитель Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что среди тех 70 украинцев не все пилоты. Также на обучении авиаторы.
- 21 августа Зеленский посетил Грецию, где после встречи с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом констатировал, что Афины присоединились к авиационной коалиции. Греция тоже будет обучать украинских пилотов на самолетах F-16.