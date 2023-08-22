США готовы обучать украинских пилотов на F-16 при одном условии

США готовы принять участие в подготовке украинских пилотов на американских истребителях F-16. В Пентагоне назвали условие, при котором примут в США украинских пилотов.

Заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США готовы принять участие в обучении украинских пилотов на самолетах F-16, если их будет больше того количества, с обучением которого могут справиться европейские страны.

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Украина примет решение, сколько пилотов отправятся на обучение

"Мы открыты для обучения пилотов, если тренировочные программы в Европе будут заполнены. Такое условие. Дания и Нидерланды возглавляют подготовку. Если у них не будет возможности обучать столько пилотов, сколько захочет отправить Украина, тогда мы поможем с тренировкой в США", – сказала она.

Сингх отметила, что Украина самостоятельно примет решение, сколько пилотов пройдут обучение.

"Они до сих пор подсчитывают, сколько у них есть пилоты, готовые пройти обучение", – сказала представительница Пентагона.

По словам Сингха, для того чтобы украинские пилоты были готовы к полетам на F-16, им предстоит пройти "значительную англоязычную подготовку", которая займет некоторое время.

Украина получит истребители F-16: главное

18 августа США одобрили передачу Украине истребители F-16 из Нидерландов и Дании. В ходе встречи Владимира Зеленского с нидерландским премьером Марком Рютте стало известно, что Нидерланды передадут Украине 42 самолета F-16.

Еще 19 истребителей F-16 украинские армии поставит Дания. Об этом заявила глава правительства Дании Мэтте Фредериксен во время встречи с Владимиром Зеленским.

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