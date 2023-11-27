"Это угрожает безопасности НАТО": в США отреагировали на слухи о "заморозке" войны в Украине

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что Путин не заинтересован в переговорах, поэтому во время заседания министров иностранных дел США "подтвердят свою преданность Украине".

Об этом он сообщил во время брифинга накануне визита Госсекретаря США Энтони Блинкена в Брюссель, передает корреспондент 24 Канала.

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Вторжение должно остаться стратегической неудачей России

Джеймс О'Брайен уверен, что российского диктатора не интересуют мирные переговоры с Украиной. Напротив, по мнению Путина, если сейчас он "переждет", то сможет снова вернуть контроль над Украиной. По словам представителя Госдепартамента США, это ставит под угрозу безопасность всего Североатлантического союза.

Поэтому мы считаем, что дальнейшее вторжение России в Украину, начатое в феврале 2022 года, должно оставаться стратегической неудачей для России и не может быть допущено для создания еще одной базы, с которой, как вы знаете, Россия будет утверждать свой имперский контроль над Украиной, а также сможет угрожать другим странам-членам НАТО,

– сказал он.

Поэтому во время заседания американские партнеры планируют поддержать Украину, пока та возобновляет контроль над оккупированными территориями. Американский дипломат добавил, что украинская армия уже вернула более 50% территорий, захваченных Россией в 2022 году.

"Очевидно, что любая война проходит через многочисленные тактические изменения, и я оставлю этот вопрос генералам. Но мы видим реальные достижения от военной деятельности Украины и есть основания надеяться, что их будет еще больше", – сказал О'Брайен.

Приглашение в НАТО для Украины

В ходе двухдневного заседания главы МИД стран НАТО начнут подготовку к саммиту НАТО, который состоится в июле в Вашингтоне.

Несмотря на ожидания, Украина не получила политического приглашения в Североатлантический союз в Вильнюсе в июле этого года. Джеймс О'Брайен отказался спекулировать, не повторится ли такой же сценарий в этом году.

Вы знаете, что в Альянсе мы очень сосредоточены на помощи Украине в выполнении ее приоритетных реформ, предусмотренных Годовой национальной программой, и мы сказали, что мы считаем, что место Украины – в НАТО,

– сказал он.

Турция помогает обходить санкции

Представитель Госдепартамента США отреагировал на информацию о том, что Анкара помогает Москве обходить западные санкции.

По его словам, несмотря на уже введенные Турцией реформы, можно принять больше мер. США уже определили ряд лиц и учреждений, способствующих обходу действующих ограничений.

"Некоторые из них – граждане России, которые создали компании и пытались переправить через Турцию в Россию боевую электронику и другие товары. И мы видим определенный прогресс в этом отношении. Но это работа, которая никогда не заканчивается", – говорит он.

Джеймс О'Брайен отмечает, что очень важно, чтобы партнеры продолжали закрывать двери для России. Иначе ракетные атаки на города Украины, как это было на выходных, будут продолжаться.

"Мы знаем, что товары, способствующие этим атакам, часто импортируются с Запада или из стран G7 через несколько ключевых стран. Поэтому мы хотели бы, чтобы все это прекратилось как можно быстрее", – сказал О'Брайен.