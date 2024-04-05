В Нью-Йорке молния попала в Статую Свободы: фотограф сделал зрелищные кадры

По знаменитой Статуе Свободы ударила молния. Свидетелем этого явления оказался профессиональный фотограф.

Британский творец Дэн Мартленд сфотографировал момент попадания молнии в Статую Свободы. После этого он поделился кадрами в своих соцсетях.

Читайте также Молния попала во Всемирный торговый центр в Нью-Йорке: видео, от которого перехватывает дыхание

Что сказал фотограф

На фотографиях можно увидеть, что молния попала четко в факел, который держит в руке Статуя Свободы. В результате удара пострадавших и жертв нет, разрушения тоже отсутствуют.

Момент попадания молнии в Статую Свободы / Фото Дэна Мартленда

Как заметил Дэн Мартленд, это необычное явление случается не впервые. Статуя периодически оказывается под ударами молний.

К слову, на этой неделе на Нью-Йорк обрушился сильный прибрежный шторм. Интенсивные дожди и сильные порывы ветра нанесли ущерб. В четверг, 4 апреля, у десятков тысяч людей были проблемы со светом. В некоторых местах были повалены столбы электросети и деревья, а также повреждены автомобили.

Похожие случаи в мире