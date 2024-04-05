В Нью-Йорке молния попала в Статую Свободы: фотограф сделал зрелищные кадры
Источник:Дэн Мартленд
По знаменитой Статуе Свободы ударила молния. Свидетелем этого явления оказался профессиональный фотограф.
Британский творец Дэн Мартленд сфотографировал момент попадания молнии в Статую Свободы. После этого он поделился кадрами в своих соцсетях.
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Что сказал фотограф
На фотографиях можно увидеть, что молния попала четко в факел, который держит в руке Статуя Свободы. В результате удара пострадавших и жертв нет, разрушения тоже отсутствуют.
Момент попадания молнии в Статую Свободы / Фото Дэна Мартленда
Как заметил Дэн Мартленд, это необычное явление случается не впервые. Статуя периодически оказывается под ударами молний.
К слову, на этой неделе на Нью-Йорк обрушился сильный прибрежный шторм. Интенсивные дожди и сильные порывы ветра нанесли ущерб. В четверг, 4 апреля, у десятков тысяч людей были проблемы со светом. В некоторых местах были повалены столбы электросети и деревья, а также повреждены автомобили.
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