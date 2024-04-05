Британський творець Ден Мартленд сфотографував момент влучання блискавки у Статую Свободи. Після цього він поділився кадрами у своїх соцмережах.
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Що сказав фотограф
На фотографіях можна побачити, що блискавка влучила чітко у смолоскип, який тримає у руці Статуя Свободи. Внаслідок удару постраждалих та жертв немає, руйнування теж відсутні.
Момент влучання блискавки у Статую Свободи / Фото Дена Мартленда
Як зауважив Ден Мартленд, це незвичайне явище трапляється не вперше. Статуя періодично опиняється під ударами блискавок.
До слова, цього тижня на Нью-Йорк обрушився сильний прибережний шторм. Інтенсивні дощі та сильні пориви вітру завдали шкоди. У четвер, 4 квітня, у десятків тисяч людей були проблеми зі світлом. В деяких місцях були повалені стовпи електромережі та дерева, а також пошкоджені автівки.
Схожі випадки у світі
- Не так давно у Канаді Boeing 777-300 з 550 пасажирами на борту злетів з аеропорту Ванкувера та майже одразу потрапив під удар блискавки. Очевидцям вдалося зафільмувати цей момент на відео. На щастя, обійшлося без постраждалих, а літак спокійно долетів до Лондона.
- Раніше у Мексиці блискавка вдарила по людях, які перебували на туристичному пляжі. На жаль, є дві жертви. Жінка померла на місці, а чоловіка ушпиталили, однак не змогли врятувати.
- Нагадаємо, що на Говерлі блискавка влучила у туристів та фактично позбивала їх з ніг. Всього було троє постраждалих. Двоє з них, а саме чоловік та дівчинка, померли до прибуття рятувальників. Жінка вижила, однак перебувала у шоковому стані.