На заправке в Нагорном Карабахе произошел масштабный взрыв: неподалеку было много людей
В Степанкерте (Ханкенди) взорвалась цистерна с топливом на одной из местных АЗС. В это время там находились многие люди, которые пытались заправить авто для того, чтобы покинуть Нагорный Карабах.
После завершения "антитеррористической операции" Азербайджана, 120 тысяч местных жителей заявили о намерение покинуть Нагорный Карабах. Власти Армении готовы принять карабахских армян.
Смотрите также 2-дневная война и скорая капитуляция Армении: как Азербайджан возвращает Нагорный Карабах
Взрыв на заправке в Ханкенди
На заправке в Степанкерте (Ханкенди) в Нагорном Карабахе раздался мощный взрыв – известно, что вспыхнула цистерна с топливом на одной из АЗС. Местные передают, что в это время там находилось множество людей. Они заправляли авто, чтобы покинуть Нагорный Карабах.
Предварительно взорвавшийся резервуар составляет 100 тонн. Очевидцы сообщают о многих пострадавших – по их словам, количество жертв достигает 200. Сейчас их с ожогами доставляют в районные больницы.Обратите внимание! В советские времена город называли Степанакерт, однако власти Азербайджана в 1991 году взяли старое название – до 1923 года он назывался Ханкенди. Местные жители Нагорного Карабаха и власти Армении не признали переименование до сих пор пользуются названием Степанакерт.
О причине и последствиях масштабного взрыва пока информации нет. Точное количество жертв уточняется.
Пожар в Нагорном Карабахе: смотрите видео
Конфликт в Нагорном Карабахе: что известно
- 19 сентября Азербайджан объявил о проведении "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе. Это международно признанная азербайджанская территория, которую Баку не контролировал. При поддержке армянских сил в 90-х там объявили так называемую "Нагорно-Карабасскую республику".
- Операция завершилась очень быстро – 20 сентября так называемая "власть" заявила, что выведет свои войска из Нагорного Карабаха. Президент Азербайджана заявил о восстановление суверенитета страны.
- Главы непризнанной республики отметили, что более 120 тысяч этнических армян Нагорного Карабаха уедут в Армению, поскольку они не хотят жить в составе Азербайджана. Все, кто выразит желание уехать, могут сделать это под сопровождением российских "миротворцев".