В Стразбурге столкнулись два трамвая: есть пострадавшие

На вокзале Стразбурга в субботу, 11 января, столкнулись два трамвая. В результате этого пострадали десятки людей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BFMTV. Аврия случилась на вокзале. Причиной стала ошибка в переключении путей. Один из трамваев случайно выехал на другую колею и задел другой. Известно по меньшей мере о 30 пострадавших. экстренные службы призывают избегать районов Place des Halles, Gare, Boulevard du Président Wilson.