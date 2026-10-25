В Стрые на Львовщине прогремели взрывы: сколько дронов сбито
Российские войска продолжили атаку на Украину утром 25 октября. Угроза обстрелов дошла до западной части страны.
Взрывы слышали во Львовской области. Об этом сообщает Суспильне.
Что известно?
Воздушная тревога в Стрыйском районе области была объявлена в 08:33. Она была связана с угрозой ударов вражеских дронов.
Через 10 минут Воздушные Силы ВСУ сообщили о движении реактивного БПЛА на Сколе, курсом на Моршин.
Уже около 08:47 в Стрыйском районе прогремел взрыв. В 09:07 там раздался отбой тревоги.
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий впоследствии проинформировал, что силы противовоздушной обороны сбили над Львовщиной три российских БПЛА во время последних двух тревог: два во Львовском районе и один в Стрыйском.
По предварительной информации, никто не пострадал.
В случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе следует как можно быстрее пройти к укрытию и находиться там до отбоя угрозы.
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Напомним, в ночь на 25 октября Россия атаковала Украину 153 ударными беспилотниками разных типов, в том числе 92 реактивными. Силы противовоздушной обороны сбили или подавили 119 дронов, однако попадание зафиксировали на 15 локациях, а падение обломков – еще на девяти.
В частности, враг атаковал Харьков. В результате ударов загорелись торговый центр и гражданское предприятие. Во время ликвидации последствий агрессор ударил по спасателям. Пострадали четыре человека.