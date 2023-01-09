В Суэцком канале на мель села судно с украинским зерном

В Суэцком канале на мель садилось судно с нашим зерном. Известно, что оно перевозило 65 970 тонн украинской кукурузы.

Из порта Черноморск оно вышло еще 25 декабря 2022 года. Уже 3 января, по данным Координационного центра, после проверки в Стамбуле судну разрешили продолжать движение.

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Что известно о судне с украинской кукурузой

Глава Администрации Суэцкого канала Усама Раби заявил, что на мель судно село, когда присоединялось к конвою, следовавшему на Юг транзитом через канал.

После этого буксиры пытались возобновить движение судна MV Glory и спустить его на воду.

Известно, что MV Glory направлялось в Китай, однако испытало техническую неисправность. Затем его отбуксировали четырьмя буксирами в ремонтную зону.

Впоследствии в Управление Суэцкого канала сообщили, что движение по каналу возобновили. Издание АР объяснило, что причиной инцидента могла стать плохая погода в северных провинциях Египта.

По данным трекеров VesselFinder и MarineTraffic, судно MV Glory – балкер под флагом Маршалловых Островов.

Что известно о масштабном инциденте в канале

24 марта 2021 года на мель в Суэцком канале села судно Ever Given. Это огромное грузовое судно, длина которого составляла 400 метров, а ширина – 59 метров.

Тогда Ever Given на несколько дней заблокировало движение по Суэцкому каналу. Еще 28 марта в канал направили дополнительные буксиры.

Уже 29 марта судно отбуксировали, а движение по Суэцкому каналу возобновили. Чтобы сдвинуть Ever Given, применили 11 портовых буксиров и 2 мощных морских буксира, а также вырыли 30 тысяч кубических метров песка. Подробнее о той операции читайте здесь.

Суэцкий канал находится в Египте. Он соединяет Средиземное и Красное море. Именно этот канал обеспечивает кратчайшее морское сообщение между Азией и Европой. Его длина – 193 километра.