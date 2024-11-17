В Сумах баллистика попала в жилой дом: много раненых, могут быть погибшие

Вечером 17 ноября в Сумах прогремели взрывы. Впоследствии стало известно, что россияне попали баллистикой по жилому дому.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сумской городской совет.

Смотрите также Россия массированно атаковала Украину: главное о вражеском терроре 17 ноября

Удар баллистикой по дому в Сумах

И снова прилет в городе Сумы в жилой дом. Прилет баллистики. Вместе с представителем Красного Креста едем на место прилета. Далее сообщило,

– заявил в видео исполняющий обязанности мэра Сум Артем Кобзарь.

В Сумском горсовете также добавили, что на месте попадания работают все необходимые службы. Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации разворачивает свою работу в ДОУ № 9.

Впоследствии Артем Кобзарь рассказал, что зафиксировано очень большие повреждения в жилом многоквартирном доме, много людей ранены.

"Прилетело в центр двора. Все дома вокруг – без окон. Сейчас ГСЧС и полиция проводит эвакуацию пострадавших", – говорит он.

Заметим, что взрыв в Сумах был слышен около 20:37. Тревога в Сумской области была объявлена в 19:32, незадолго после предыдущего взрыва. В 20:36 Воздушные силы предупреждали об угрозе применения врагом баллистического вооружения с Востока.

Кстати, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БпЛА для всех областей Украины, а также о взрывах читайте в нашем телеграмме.