В Сумах были слышны звуки взрывов

Россия продолжает атаковать мирные украинские города. В частности, под ударом оказались Сумы.

Днем 27 сентября в Сумах слышали звуки взрывов. Об этом сообщили корреспонденты Суспильного

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В городе было громко

В Сумах были звуки взрывов. Пока неизвестно никаких деталей касательно этого. Местные власти никак не комментировали это. Ожидаем официальную информацию по этому поводу.

Воздушные силы сообщали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и угрозу применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Россия в последнее время активизировала обстрелы Сум и региона. В частности, часто враг запускает управляемые авиационные бомбы.

Кроме этого, напоминаем, что во время воздушных тревог нужно находиться в укрытиях или хотя бы воспользоваться правилом двух стен. Помните, обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью.