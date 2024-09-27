Вдень 27 вересня у Сумах чули звуки вибухів. Про це повідомили кореспонденти Суспільного.

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У місті було гучно

У Сумах були звуки вибухів. Наразі невідомо жодних деталей щодо цього. Місцева влада ніяк не коментувала цього. Очікуємо на офіційну інформацію щодо цього.

Повітряні сили сповіщали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Росія останнім часом активізувала обстріли Сум та регіону. Зокрема, часто ворог запускає керовані авіаційні бомби.

Крім цього, нагадуємо, що під час повітряних тривог потрібно перебувати в укриттях або хоча б скористатись правилом двох стін. пам'ятайте, звичайна обережність може зберегти життя, тож не варто нехтувати власною безпекою.