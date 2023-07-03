В Сумах оккупанты нанесли удар "Шахедами" по зданию СБУ, – Зеленский
Российские военные с утра 3 июля атаковали Сумы "Шахедами". Враг попал не только в жилые дома, но и в здание СБУ.
Об этом глава государства заявил в своем вечернем обращении от 3 июля. По словам Владимира Зеленского, Украине не хватает достаточного количества качественных систем ПВО, которые могли бы защитить всю территорию нашего государства.
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Россияне атаковали здание СБУ в Сумах
Враг этим пользуется, как сегодня – нанеся очередной террористический удар по городу Сумы иранским дроном, в частности по жилым домам, а также по зданию Службы безопасности Украины,
– подчеркнул Зеленский.
Глава государства Владимир Зеленский также выразил соболезнования родным и близким погибших от рук россиян.
Атака дронами Сум: что известно
- Отметим, что центр Сум россияне атаковали около 10:49. Известно, что оккупанты выпустили сразу четыре беспилотника.
- В Сумской ОВА вскоре сообщили, что есть попадание "Шахедами". И что в результате этого повреждения получили административное здание и два многоквартирных жилых дома.
- К сожалению, не обошлось без жертв и пострадавших. В Сумской ОВА отметили, что враг унес жизни двух человек. Ранения получили 19 человек. В больницах находятся четыре из них: двое в тяжелом состоянии в реанимации и еще двое – средней степени тяжести.
- В Офисе генпрокурора рассказали больше об одной из жертв. Гражданскую женщину дрон-камикадзе убил, когда она находилась в собственном доме.
- Что касается других пострадавших в результате атаки, то им предоставили места временного пребывания. В Сумской ОВА также отметили, что решают вопросы их размещения.
- По состоянию на 19:25 сотрудники ГСЧС продолжали аварийно-спасательные работы в Сумах. Спасатели обнаруживают скрытые очаги горения.
- По имеющимся данным, подразделения ГСЧС спасли 4 человека. Всего на месте попадания работают около 100 спасателей. Также привлечены 23 единицы спецтехники.