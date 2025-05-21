В Сумах прогремел взрыв, предупреждали о КАБах и ракетах

В среду, 21 мая, около 15:49 в Сумах прогремел взрыв. Воздушные силы ВСУ предупреждали о российских КАБах и ракетах.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Воздушную тревогу в области объявили в 14:53.

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Что известно об атаке

Защитники неба предупреждали о движении российских управляемых авиационных бомб на Сумскую и Харьковскую области в 15:26.

Кроме того, в 15:42 через Сумщину летела ракета в направлении Лебедина. Еще одна воздушная цель в 15:48 двигалась через область курсом на Недригайлов и Ромны.

Еще одна ракета на Сумщине! Курс – Терны,

– сообщили в 15:54 в Воздушных силах.

К слову, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.

Напомним, в результате российского удара 20 мая во время проведения занятий на стрельбище воинской части в Сумской области погибли 6 военнослужащих, более 10 – ранены. В НГУ заявили о служебном расследовании.