В Сумах снова прогремел взрыв

Российские оккупанты не прекращают терроризировать украинские города и их население. Так, вечером 19 ноября в Сумах прогремел взрыв.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Взрыв в Сумах

В Сумской области в 19:56 начала звучать сирена воздушной тревоги. Через несколько минут в Воздушных силах предупредили жителей региона об угрозе. В частности, там проинформировали о скоростной цели на Сумы.

Уже в 20:02 появилась информация о взрыве в городе.

В Сумах был слышен звук взрыва,

– сообщили корреспонденты Суспильного.

В 21:23 на Сумщине снова было громко. Там прогремели взрывы, о чем сообщили в Общественном. Перед этим в 21:17 в Воздушных силах сообщили о движении ракеты в Сумской области возле Конотопа.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.