Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Дивіться також Окупанти запустили "Шахеди" на Україну: куди рухаються ворожі БпЛА
Вибух у Сумах
У Сумській області о 19:56 почала лунати сирена повітряної тривоги. Через декілька хвилин в Повітряних силах попередили жителів регіону про загрозу. Зокрема, там проінформували про швидкісну ціль на Суми.
Вже о 20:02 з'явилася інформація про вибух в місті.
У Сумах було чутно звук вибуху,
– повідомили кореспонденти Суспільного.
24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.