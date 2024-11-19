Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Вибух у Сумах

У Сумській області о 19:56 почала лунати сирена повітряної тривоги. Через декілька хвилин в Повітряних силах попередили жителів регіону про загрозу. Зокрема, там проінформували про швидкісну ціль на Суми.

Вже о 20:02 з'явилася інформація про вибух в місті.

У Сумах було чутно звук вибуху,

– повідомили кореспонденти Суспільного.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.