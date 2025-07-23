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23 июля, 13:15
В Сумах прогремел взрыв: туда летела скоростная цель
Основні тези
- 23 июля в Сумах слышали взрыв после предупреждения Воздушных сил о скоростной цели.
- Воздушную тревогу объявили одновременно со взрывом.
Сумы ежедневно подвергаются атакам со стороны российского агрессора. Днем 23 июля там снова слышали взрывы.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
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Что известно о взрывах в Сумах?
Примерно в 13:12 в Сумах был слышен звук взрыва. За мгновение до этого Воздушные силы предупредили о скоростной цели на Сумщине, которая двигалась юго-западным курсом.
Воздушную тревогу в регионе объявили фактически в то же время, что и раздался взрыв.
Заметим, взрывы в Сумах раздавались и вечером 23 июля. Позже в "Сумыоблэнерго" подтвердили, что после ударов врага по критической инфраструктуре есть перебои с распределением электроэнергии в городе и области.