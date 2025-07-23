Сумы ежедневно подвергаются атакам со стороны российского агрессора. Днем 23 июля там снова слышали взрывы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Что известно о взрывах в Сумах?

Примерно в 13:12 в Сумах был слышен звук взрыва. За мгновение до этого Воздушные силы предупредили о скоростной цели на Сумщине, которая двигалась юго-западным курсом.

Воздушную тревогу в регионе объявили фактически в то же время, что и раздался взрыв.