В Сумах прогремел взрыв
Россия продолжает терроризировать мирные города Украины. Утром 3 января взрыв прогремел в Сумах.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное. Заметим, что в Воздушных силах предупреждали об опасности.
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Что известно о взрыве в Сумах
О взрывах в Сумах стало известно в 8:31.
В Сумах слышны звуки взрывов,
– говорится в сообщении.
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Добавим, что в 07:16 в Воздушных силах предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Сумщине.
Впрочем, уже в 07:35 добавилась угроза применения баллистического вооружения для Полтавской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей.
Около 8:00 в Воздушных силах сообщили о повторных пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Сумщине.
Заметим, что пока отсутствуют какие-либо официальные комментарии о причинах и последствиях взрывов в Сумах.