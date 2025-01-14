В Сумах прогремел взрыв

Россия не прекращает терроризировать мирные города Украины. Вечером 14 января в Сумах в очередной раз прогремел взрыв.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное. Ранее в Воздушных силах предупредили об опасности.

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Что известно о взрыве в Сумах

Россия продолжает наносить удары по Сумам. Так, в 22:12 стало известно о взрывах в городе.

В Сумах был слышен звук взрыва,

– говорится в сообщении.

Заметим, что в 22:10 в Воздушных силах сообщили о пуске КАБа в направлении Сум с севера.

Впрочем пока отсутствует какая-либо официальная информация о причинах и последствиях взрыва в Сумах.

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Напомним, что сегодня, 14 января, около 16:50 в Харькове что сегодня 14 января около 16:50 в Харькове также прогремели взрывы. Тогда в Воздушных силах также предупреждали об угрозе ударов КАБов по городу.