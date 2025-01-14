Повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Раніше в Повітряних силах попередили про небезпеку.

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Що відомо про вибух у Сумах

Росія продовжує завдавати ударів по Сумах. Так, об 22:12 стало відомо про вибухи у місті.

У Сумах було чути звук вибуху,

– йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що об 22:10 в Повітряних силах повідомили про пуск КАБу у напрямку Сум з півночі.

Втім наразі відсутня будь-яка офіційна інформація щодо причин та наслідків вибуху у Сумах.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Нагадаємо, що сьогодні, 14 січня, близько 16:50 у Харкові також пролунали вибухи. Тоді у Повітряних силах також попереджали про загрозу ударів КАБів по місту.