В Сумах прогремел взрыв

Россияне вечером 18 февраля атаковали Сумы. Область находится под угрозой баллистических ударов.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Суспильне Сумы". Фиксируется угроза применения баллистического вооружения с восточного направления.

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Россияне атаковали Сумскую область

В 20:01 в Сумах была объявлена воздушная тревога. Военно-воздушные силы предупредили об угрозе баллистического удара с Востока. Жителей призвали оставаться в укрытиях и соблюдать меры безопасности.



В 21:31 местные жители сообщили о взрыве.



В 21:49 в городе снова прогремел взрыв.



Информация о возможных последствиях взрывов в настоящее время уточняется. Обновленная информация о ситуации будет предоставляться по мере поступления новых данных от местных властей.

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К слову, из-за угрозы атаки российских ударных БпЛА в нескольких регионах Украины уже объявлена воздушная тревога. О том, куда движутся Шахеды, читайте в материале 24 Канала.



Мы призываем вас оставаться в безопасных местах до окончания сирены воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.