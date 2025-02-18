Укр Рус
24 Канал Главные новости В Сумах прогремел взрыв
18 февраля, 21:37
2

В Сумах прогремел взрыв

Анастасия Диденко

Россияне вечером 18 февраля атаковали Сумы. Область находится под угрозой баллистических ударов.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Суспильне Сумы". Фиксируется угроза применения баллистического вооружения с восточного направления.

Смотрите также Новая боевая часть и замена компонентов: в ГУР рассказали, как Россия модернизирует "Шахеды"

Россияне атаковали Сумскую область

В 20:01 в Сумах была объявлена воздушная тревога. Военно-воздушные силы предупредили об угрозе баллистического удара с Востока. Жителей призвали оставаться в укрытиях и соблюдать меры безопасности.

В 21:31 местные жители сообщили о взрыве.

В 21:49 в городе снова прогремел взрыв.

Информация о возможных последствиях взрывов в настоящее время уточняется. Обновленная информация о ситуации будет предоставляться по мере поступления новых данных от местных властей.

Обратите внимание! Оперативно читайте о тревогах и ракетной опасности для разных регионов Украины в нашем телеграме.

К слову, из-за угрозы атаки российских ударных БпЛА в нескольких регионах Украины уже объявлена воздушная тревога. О том, куда движутся Шахеды, читайте в материале 24 Канала.

Мы призываем вас оставаться в безопасных местах до окончания сирены воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.