В Сумах прогремели взрывы: что известно

В Сумах вечером 18 июня прогремели взрывы. До этого в регионе объявляли воздушную тревогу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Что известно о взрывах в Сумах

Тревогу в Сумской области объявили в 21:04. Воздушные силы предупреждали о возможной угрозе с воздуха.

Сумская область – ракетная опасность!

– писали военные.

Уже через минуту в Сумах услышали громкие звуки, о чем писали местные корреспонденты.

"В Сумах были слышны звуки взрывов", – отметило Суспильное.

По состоянию на 21:14 воздушная тревога в Сумской области продолжается. О последствиях пока что в ОВА и в мэрии ночного не писали.

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