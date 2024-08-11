В Сумах прогремели взрывы: какая была угроза для города
В Сумах под вечер 11 августа прогремели взрывы. До этого по всей Сумской области объявляли воздушную тревогу.
На момент взрывов сирены в Сумах звучали уже более 2 часов. 24 Канал призывает жителей города находиться в укрытиях гражданской защиты.
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В Сумах раздался повторный звук взрыва. Корреспонденты Суспильного сообщили, что в Сумах были слышны звуки взрывов. Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
В Сумах раздался повторный звук взрыва.
Корреспонденты Суспильного сообщили, что в Сумах были слышны звуки взрывов.
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.