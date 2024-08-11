В Сумах прогремели взрывы: какая была угроза для города

11 августа 2024, 16:49
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Автор: Владислав Кравцов

В Сумах под вечер 11 августа прогремели взрывы. До этого по всей Сумской области объявляли воздушную тревогу.

На момент взрывов сирены в Сумах звучали уже более 2 часов. 24 Канал призывает жителей города находиться в укрытиях гражданской защиты.

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Что известно о взрывах в Сумах

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16:49, 11 августа

В Сумах раздался повторный звук взрыва.

16:45, 11 августа

Корреспонденты Суспильного сообщили, что в Сумах были слышны звуки взрывов.

16:28, 11 августа

Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.