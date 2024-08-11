В Сумах прогремели взрывы: какая была угроза для города

В Сумах под вечер 11 августа прогремели взрывы. До этого по всей Сумской области объявляли воздушную тревогу.

На момент взрывов сирены в Сумах звучали уже более 2 часов. 24 Канал призывает жителей города находиться в укрытиях гражданской защиты.

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