В Сумах прогремели взрывы
Оккупанты снова атакуют Сумы вечером 22 августа. Что известно об этом – расскажет 24 Канал.
Пока нет официальных данных, чем именно россияне ударили по Сумам. Но ранее Воздушные силы информировали о движении "Шахедов".
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Что известно о взрывах в Сумах поздно вечером 22 августа
Тростянецкий городской совет просит жителей находиться в укрытиях. В громаде идет работа по воздушным целям. Повторный взрыв в Сумах. В Сумах взрыв, – корреспонденты Суспильного. В Ахтырке слышали звук взрыва, вероятно, за городом, – корреспонденты Суспильного. "Шахеды" севернее Ахтырки движутся на юго-запад в направлении Полтавщины, – ВС. Движение ударных БПЛА через Сумщину в направлении Полтавщины, – ВС. Пуски УАБ тактической авиацией на Сумщине, – ВС. На Сумщине тревога.
Тростянецкий городской совет просит жителей находиться в укрытиях. В громаде идет работа по воздушным целям.
Повторный взрыв в Сумах.
В Сумах взрыв, – корреспонденты Суспильного.
В Ахтырке слышали звук взрыва, вероятно, за городом, – корреспонденты Суспильного.
"Шахеды" севернее Ахтырки движутся на юго-запад в направлении Полтавщины, – ВС.
Движение ударных БПЛА через Сумщину в направлении Полтавщины, – ВС.
Пуски УАБ тактической авиацией на Сумщине, – ВС.
На Сумщине тревога.