В Сумах прогремели взрывы

Оккупанты снова атакуют Сумы вечером 22 августа. Что известно об этом – расскажет 24 Канал.

Пока нет официальных данных, чем именно россияне ударили по Сумам. Но ранее Воздушные силы информировали о движении "Шахедов".

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Что известно о взрывах в Сумах поздно вечером 22 августа