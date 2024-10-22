Утром во вторник, 22 октября, в Сумах прогремели взрывы. В это время в регионе была объявлена воздушная тревога.

Российские войска продолжают регулярно атаковать Сумы и область Кабами. 24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает украинцев направляться в укрытие гражданской защиты.

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В Сумах слышали взрывы

Воздушная тревога в области раздается с 20:12 вчера. Впоследствии Воздушные силы ВСУ сообщили о БПЛА на границе Полтавщины и Сумщины.

По информации корреспондентов Суспільного, взрывы в Сумах слышали около 06:25.

В 06:32 в городе произошли повторные взрывы.